NV: на Украине из-за дефицита бюджета могут расформировать пять министерств
- РИА Новости
«Украинские власти по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся», — говорится в публикации.
По данным издания, в первую очередь власти намерены сократить ведомства, связанные с социальной сферой.
Отмечается, что часть попавших под сокращение сотрудников может перейти в управление к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют сократить на треть количество украинских министерств, а также уменьшить число государственных служащих.