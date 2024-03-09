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NV: на Украине из-за дефицита бюджета могут расформировать пять министерств

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На Украине в связи с дефицитом украинского бюджета могут расформировать не менее пяти из 19 министерств, информирует украинское издание New Voice.
NV: на Украине из-за дефицита бюджета могут расформировать пять министерств
  • РИА Новости

«Украинские власти по причине дефицитного бюджета на текущий год планируют сократить не менее пяти министерств из 19 имеющихся», — говорится в публикации.

По данным издания, в первую очередь власти намерены сократить ведомства, связанные с социальной сферой.

Отмечается, что часть попавших под сокращение сотрудников может перейти в управление к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что власти планируют сократить на треть количество украинских министерств, а также уменьшить число государственных служащих.

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