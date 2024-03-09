Казахстан подтвердил гражданство двух нейтрализованных в России террористов

Власти Казахстана подтвердили гражданство республики у двух нейтрализованных российскими силовыми структурами террористов при попытке организации теракта в России.

Об этом говорится на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — говорится в заявлении.

Отмечается, что КНБ организовало досудебное расследование по этому делу в тесном контакте с Федеральной службой безопасности России.

Ранее ФСБ России предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве.

Боевиков, планировавших нападение, нейтрализовали в Калужской области.

По данным ФСБ, речь идёт о членах ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.