Казахстан подтвердил гражданство двух нейтрализованных в России террористов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», — говорится в заявлении.
Отмечается, что КНБ организовало досудебное расследование по этому делу в тесном контакте с Федеральной службой безопасности России.
Ранее ФСБ России предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве.
Боевиков, планировавших нападение, нейтрализовали в Калужской области.
По данным ФСБ, речь идёт о членах ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.