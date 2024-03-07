ФСБ предотвратила нападение вооружённых террористов на синагогу в Москве

Федеральная служба безопасности России предотвратила нападение террористов с огнестрельным оружием на синагогу в Москве.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение спецслужбы.

Отмечается, что террористов, планировавших нападение, нейтрализовали в Калужской области.

По данным ФСБ, речь идёт о членах ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан».

7 марта Федеральная служба безопасности России также предотвратила в Карелии теракт спецслужб Украины с участием завербованного гражданина Белоруссии.

По информации ФСБ, преступник по указанию кураторов с Украины планировал взорвать одно из административных зданий города Олонца.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.