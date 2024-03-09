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ВС России отразили две атаки ВСУ за сутки на Южно-Донецком направлении

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Военнослужащие Восточной группировки войск ВС России за прошедшие сутки отразили две атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его словам, российские военные также пресекли попытки ВСУ провести усиление передовых позиций в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного.

Отмечается, что за сутки были уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, шесть единиц автомобильной техники, три БПЛА самолётного типа и до 180 военнослужащих.

Также ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.

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