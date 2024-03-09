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ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

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Группировка ВС России «Центр» за минувшие сутки отразила восемь контратак ВСУ.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, противник потерял до 400 солдат.

Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины ВСУ, восемь автомобилей, пункт управления БПЛА, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, а также 120-мм миномёт.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

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