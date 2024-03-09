Артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении
Расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» Западной группировки ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские военные уничтожили скопление личного состава противника и легкобронированную технику.
Также ВС России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении.
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