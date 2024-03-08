Женщины-военные рассказали о своей работе в зоне СВО

Женщины-военные, выполняющие медицинские и иные задачи в зоне СВО, рассказали корреспонденту RT Мохаммаду Кассабу о своей работе на передовой.

Как отметила военный медик Екатерина Антропова, она является потомственным военным.

«Решила продолжить династию свою, родители — военнослужащие, сейчас военные пенсионеры», — отметила она.

Екатерина без раздумий пошла в зону СВО, чтобы помогать раненым бойцам и эвакуировать их.

«Наша задача заключается в эвакуации раненых ребят из зоны СВО, диагностике, сортировке и перемещении в госпитали... В такой ситуации нельзя быть безучастным, так как я военнослужащая — это мой долг. Ну и человеческий, конечно, тоже», — добавила военный медик.

Также помощь получившим ранения бойцам оказывает и Елена Руденок.

«Мы оказываем первую медицинскую помощь. Я как операционная медицинская сестра в составе операционной бригады провожу операции», — сказала она, отметив, что задействована в этапе оказания помощи тяжелораненым.

Солистка военного ансамбля Евгения Кунявко оказывает бойцам психологическую помощь. На фронте она исполняет патриотические песни для поднятия боевого духа солдат. В репертуаре есть как песни Великой Отечественной войны, так и современные.

«Современные песни, конечно, тоже звучат и очень помогают ребятам — поддерживают их настроение, ведут их вперёд. С песней они уходят в бой, они возвращаются из боя», — отметила она.

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