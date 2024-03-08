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Мобилизованные в Киеве начали получать разовые выплаты в размере $783

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Единовременные выплаты в размере $783 начали поступать на счета украинских военнослужащих, которых мобилизовали в Киеве. Информацию об этом предоставили в городской государственной администрации.
Мобилизованные в Киеве начали получать разовые выплаты в размере $783
  • AP
  • © Natacha Pisarenko)

В сообщении отмечается, что после 1 декабря 2023 года материальную помощь от украинской столицы получили 473 военнослужащих.

Для получения выплаты мобилизованным в Киеве украинцам необходимо предоставить в военкомат ряд документов: идентификационный код, паспорт или ID-карту, а также справку или выписку из банка об открытии зарплатного счёта.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что украинцы начали снимать деньги с банковских счетов, опасаясь нового закона о мобилизации.

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