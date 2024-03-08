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Экс-генерал ВСУ заявил, что превосходство укреплений России видно из космоса

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Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил, что превосходство российских укреплений над украинскими видно даже из космоса.
Экс-генерал ВСУ заявил, что превосходство укреплений России видно из космоса
  • РИА Новости

По словам бывшего военного, его знакомые периодически изучают состояние фортификационных сооружений ВСУ через Google Maps, и их состояние вызывает вопросы. Аналогичным, как отметил Кривонос, занимаются и американские журналисты.

«Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что киевский генералитет упустил время, которое стоило бы потратить на возведение укреплений.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России за неделю нанесли 34 групповых удара по военным объектам на Украине.

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