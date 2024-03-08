В Латвии завершили возведение укреплений на границе с Россией: на четырёх пограничных пунктах разместили бетонные и песочные конструкции. Эти баррикады являются первой мерой плана по военному укреплению границы и антимобильности на случай терактов или вооружённого вторжения.

Об этом сообщает портал DELFI.

Решение о возведении укреплений было принято в соответствии с приказом министра обороны Андриса Спрудса.

Уточняется, что работы по возведению преград начались на пограничных пунктах в Гребневе и Терехове на границе с Россией, а также в Пиедруе и Патерниеки на границе с Беларусью.

Возведённые преграды обеспечат усиление границы и военную антимобильность.

Ранее в Минобороны Эстонии заявляли о продолжающемся строительстве линии обороны на границе с Россией.