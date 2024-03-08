В Латвии завершили возведение укреплений на границе с Россией
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Об этом сообщает портал DELFI.
Решение о возведении укреплений было принято в соответствии с приказом министра обороны Андриса Спрудса.
Уточняется, что работы по возведению преград начались на пограничных пунктах в Гребневе и Терехове на границе с Россией, а также в Пиедруе и Патерниеки на границе с Беларусью.
Возведённые преграды обеспечат усиление границы и военную антимобильность.
Ранее в Минобороны Эстонии заявляли о продолжающемся строительстве линии обороны на границе с Россией.