Британский министр обороны из Киева обратился к Западу с призывом помочь Украине

Британский министр обороны Грант Шэппс приехал в Киев и записал видео рядом с образцами повреждённой военной техники, он считает, что есть опасность для демократического мира из-за ситуации, в которую попали ВСУ.

На видео Шэппс рассуждает о том, что Запад не может позволить «диктаторам» удерживать власть в «демократических странах».

«Что бы это сказало о наших свободных и демократических ценностях?» — сказал министр на видео, которое опубликовало издание «СТРАНА.ua».

Шэппс обратился к другим странам с призывом «гарантировать Украине победу в войне».

Ранее Шэппс заявил, что Великобритания выделит дополнительные средства в размере £125 млн ($160 млн) на покупку беспилотников для ВСУ, что позволит увеличить число переданных Киеву БПЛА до 10 тыс.