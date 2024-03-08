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ВС России за неделю отразили 65 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

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Российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 65 контратак украинских войск на Авдеевском направлении, передаёт Минобороны России.
ВС России за неделю отразили 65 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Отмечается, что бойцы ВС России продолжили занимать более выгодные позиции на этой линии фронта.

За неделю противник лишился более 2860 человек личного состава.

Кроме того, ВС России за неделю нанесли 34 групповых удара по объектам на Украине.

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