Российские войска за неделю улучшили положение на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что было нанесено поражение подразделениям бригад ВСУ и теробороны в районах Новодонецкого, Угледара, Доброполья, Шевченко и Старомайорского (ДНР), а также Малиновки Запорожской области.
Кроме того, были отражены три контратаки ВСУ в районе Водяного (ДНР).
Также российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 65 контратак украинских войск на Авдеевском направлении.