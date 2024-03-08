Российские войска за неделю улучшили положение на Южно-Донецком направлении

Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России за неделю улучшили положение по переднему краю на Южно-Донецком направлении.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что было нанесено поражение подразделениям бригад ВСУ и теробороны в районах Новодонецкого, Угледара, Доброполья, Шевченко и Старомайорского (ДНР), а также Малиновки Запорожской области.

Кроме того, были отражены три контратаки ВСУ в районе Водяного (ДНР).

Также российские военнослужащие за прошедшую неделю отразили 65 контратак украинских войск на Авдеевском направлении.