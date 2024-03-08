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В Одессе и Киеве скупают цветы к 8 Марта, несмотря на попытки отменить праздник

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В Одессе и Киеве жители массово скупают цветы к празднику 8 Марта. Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» в своём Telegram-канале.
В Одессе и Киеве скупают цветы к 8 Марта, несмотря на попытки отменить праздник
  • globallookpress.com
  • © Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency

Издание напоминает, что власти Украины пытались безуспешно отменить празднование 8 Марта в стране, называя его праздником советской эпохи.

Несмотря на это, на одесском привозе зафиксирован ажиотаж: люди покупают тюльпаны, розы, гиацинты и мимозу.

«В Киеве тоже цветы начали скупать ещё накануне», — отмечает издание.

В феврале прошлого года в Верховную раду вносили законопроект об отмене празднования 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.

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