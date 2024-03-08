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Рогов: ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия улучшила позиции на Ореховском направлении, продвинувшись от населённого пункта Вербовое в сторону села Работино.
Рогов: ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работина
  • РИА Новости

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на 1 км на запад, в сторону Работина, это много», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, в Работине продолжается ведение боёв, а украинские военные массово применяют беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

Ранее он заявил, что ВСУ перебросили подразделения «Азова»* в район Работина.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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