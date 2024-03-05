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Рогов заявил, что ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебросило подразделения националистического формирования «Азов»* в район населённого пункта Работино на Запорожском направлении.
Рогов заявил, что ВСУ перебросили подразделения «Азова» в район Работина
  • AP

Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«ВСУ бросают в район Работина технику и живую силу, включая, собственно, армию, Нацгвардию и нацистские подразделения, азовцев и прочих», — рассказал собеседник агентства. 

По словам Рогова, украинские войска готовы перебросить туда всё, чтобы удержать населённый пункт.

Ранее Рогов сообщил, что на нескольких участках на Запорожском направлении активизировались боестолкновения.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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