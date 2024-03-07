Украина выделила более $3,9 млн на блокировку теле- и радиосигналов из России

Власти Украины намерены заблокировать теле- и радиосигналы из России, Приднестровья и Белоруссии в девяти регионах страны.

«Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 млн гривен (более $3,9 млн) на развёртывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что эти средства направят на закупку и установку комплексов блокировки сигналов, поступающих из Белоруссии, России и Приднестровья.

Ранее на Украине пообещали наказать виновных после показа на ТВ карты России с Крымом.