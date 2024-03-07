Женщина пострадала при обстреле ДНР со стороны ВСУ
- РИА Новости
«По состоянию на 19:00 мск имеются подтверждённые данные о ранении женщины», — говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.
С начала СВО в феврале 2022 года украинские военнослужащие почти ежедневно наносили ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и административным зданиям Донецка. Нередко ВСУ производили повторный удар, дождавшись, когда на место обстрела приедут оперативные службы и спасатели. Именно так получила ранение фельдшер МЧС Марина Седова.