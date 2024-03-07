Спасая раненых: фельдшер МЧС Марина Седова из Донецка пострадала от обстрела ВСУ
07 марта 2024
RT

Спасая раненых: фельдшер МЧС Марина Седова из Донецка пострадала от обстрела ВСУ

07 марта 2024 | 12:11

В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

07 марта 2024 | 10:18

СК объявил в розыск около 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ

06 марта 2024 | 16:05

Два солдата ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел семи человек

05 марта 2024 | 23:39

В Белом доме заявили, что киевские власти не просят иностранных войск

01 марта 2024 | 10:56

Глава управления воспитательной работы СК России посетил в госпитале участников СВО

28 февраля 2024 | 19:59

В ДНР осудили осквернившего памятник красноармейцам латвийского наёмника

28 февраля 2024 | 17:35

В ДНР заочно осудили командира ВСУ за преступления против мирного населения

28 февраля 2024 | 12:28

Потерпевшими от действий киевского режима признаны более 131 тысячи жителей Донбасса

28 февраля 2024 | 11:08

В России осудили более 280 солдат ВСУ за преступления против мирных граждан

27 февраля 2024 | 14:05

В ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов

С начала СВО в феврале 2022 года украинские военнослужащие почти ежедневно наносили ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и административным зданиям Донецка. Нередко ВСУ производили повторный удар, дождавшись, когда на место обстрела приедут оперативные службы и спасатели. Именно так получила ранение фельдшер МЧС Марина Седова.

7 ноября 2023 года в 16:45 ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по Ворошиловскому району Донецка. Одна из них попала в здание администрации. В это время там находилось множество посетителей. 

«Мы выехали по вызову. Дом рухнул. Ребята начали вытаскивать людей из-под завалов. Я по приказу начальника караула осталась у машины ждать указаний. И в этот момент украинцы нанесли ещё один удар», — рассказывает Седова. 

Марина услышала взрыв, затем всё словно померкло. Что было потом, она вспоминает с трудом. 

«Ребята меня стали от машины оттаскивать. На ноги встать я уже не могла. Осколки перебили ноги, а один из них попал в лёгкое. Рядом с нашей машиной стояла скорая помощь. Её водитель и фельдшер погибли», — говорит Марина. 

Вместе с другими пострадавшими раненую женщину доставили в больницу. Как оказалось, всего в результате удара ВСУ по Донецку только 7 ноября погибли шесть мирных жителей, ещё 58 человек, включая троих детей, получили ранения.