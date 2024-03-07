Спасая раненых: фельдшер МЧС Марина Седова из Донецка пострадала от обстрела ВСУ

С начала СВО в феврале 2022 года украинские военнослужащие почти ежедневно наносили ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и административным зданиям Донецка. Нередко ВСУ производили повторный удар, дождавшись, когда на место обстрела приедут оперативные службы и спасатели. Именно так получила ранение фельдшер МЧС Марина Седова.

7 ноября 2023 года в 16:45 ВСУ выпустили три ракеты HIMARS по Ворошиловскому району Донецка. Одна из них попала в здание администрации. В это время там находилось множество посетителей.

«Мы выехали по вызову. Дом рухнул. Ребята начали вытаскивать людей из-под завалов. Я по приказу начальника караула осталась у машины ждать указаний. И в этот момент украинцы нанесли ещё один удар», — рассказывает Седова.

Марина услышала взрыв, затем всё словно померкло. Что было потом, она вспоминает с трудом.

«Ребята меня стали от машины оттаскивать. На ноги встать я уже не могла. Осколки перебили ноги, а один из них попал в лёгкое. Рядом с нашей машиной стояла скорая помощь. Её водитель и фельдшер погибли», — говорит Марина.

Вместе с другими пострадавшими раненую женщину доставили в больницу. Как оказалось, всего в результате удара ВСУ по Донецку только 7 ноября погибли шесть мирных жителей, ещё 58 человек, включая троих детей, получили ранения.