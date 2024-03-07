Шмыгаль: Киев готовит механизмы доступа к €300 млрд замороженных активов России

Киев и его союзники готовят механизмы для доступа к €300 млрд замороженных за рубежом активов России. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Telegram он рассказал, что украинские власти провели «важное совещание» с партнёрами и обсудили планы по работе с G7, Евросоюзом и Бельгией насчёт конфискации российских активов.

«Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть чёткий план действий и первые результаты», — добавил Шмыгаль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нелегальности изъятия замороженных активов России.