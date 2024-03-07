Шмыгаль: Киев готовит механизмы доступа к €300 млрд замороженных активов России
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В Telegram он рассказал, что украинские власти провели «важное совещание» с партнёрами и обсудили планы по работе с G7, Евросоюзом и Бельгией насчёт конфискации российских активов.
«Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть чёткий план действий и первые результаты», — добавил Шмыгаль.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нелегальности изъятия замороженных активов России.