Texty.org.ua: мобилизационный резерв Украины могут пополнить 3 млн женщин
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Отмечается, что если конфликт затянется на годы, то призыв женщин может значительно улучшить ситуацию. Специалисты подсчитали, что из 5,6 млн женщин в возрасте 18—60 лет 46% воспитывают детей.
«Следовательно, можем считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 млн человек», — сказано в материале.
При этом авторы обосновывают призыв женщин в ВСУ принципами демократии.
Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.