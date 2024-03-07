Texty.org.ua: мобилизационный резерв Украины могут пополнить 3 млн женщин

Мобилизационный резерв украинской армии могут пополнить 3 млн женщин на фоне трудностей с комплектованием войск, говорится в исследовании аналитического издания Texty.org.ua.

Отмечается, что если конфликт затянется на годы, то призыв женщин может значительно улучшить ситуацию. Специалисты подсчитали, что из 5,6 млн женщин в возрасте 18—60 лет 46% воспитывают детей.

«Следовательно, можем считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 млн человек», — сказано в материале.

При этом авторы обосновывают призыв женщин в ВСУ принципами демократии.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.