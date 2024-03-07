RT в Telegram
Подпишись

Texty.org.ua: мобилизационный резерв Украины могут пополнить 3 млн женщин

Короткая ссылка
Мобилизационный резерв украинской армии могут пополнить 3 млн женщин на фоне трудностей с комплектованием войск, говорится в исследовании аналитического издания Texty.org.ua.
Texty.org.ua: мобилизационный резерв Украины могут пополнить 3 млн женщин
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Отмечается, что если конфликт затянется на годы, то призыв женщин может значительно улучшить ситуацию. Специалисты подсчитали, что из 5,6 млн женщин в возрасте 18—60 лет 46% воспитывают детей.

«Следовательно, можем считать, что объявление мобилизации для женщин без детей позволит пополнить резерв на 3 млн человек», — сказано в материале.

При этом авторы обосновывают призыв женщин в ВСУ принципами демократии.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и вооружить их лопатами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить