ТСН: на Украине оправдали военнообязанного, который избил работников военкомата
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Об этом сообщает украинское издание ТСН.
Отмечается, что сотрудники военкомата преследовали мужчину и попытались помешать ему попасть домой, произошла драка, после чего обе стороны подали в суд из-за полученных телесных повреждений.
В суде отметили, что «сторона обвинения не доказала в суде, что мужчина совершил уголовное правонарушение».
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.