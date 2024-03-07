ТСН: на Украине оправдали военнообязанного, который избил работников военкомата

Суды в подконтрольном киевским властям городе Запорожье оправдали военнообязанного, подравшегося с работниками военкомата.

Об этом сообщает украинское издание ТСН.

Отмечается, что сотрудники военкомата преследовали мужчину и попытались помешать ему попасть домой, произошла драка, после чего обе стороны подали в суд из-за полученных телесных повреждений.

В суде отметили, что «сторона обвинения не доказала в суде, что мужчина совершил уголовное правонарушение».

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко использовал неприличные слова, чтобы описать ситуацию в парламенте с законопроектом о мобилизации.