МИД: Армения может без помощи России обеспечивать работу погранслужбы Звартноца
- © CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport
По его словам, Москва была проинформирована об этой инициативе Еревана. Мирзоян добавил, что с самого начала присутствие российских пограничников в аэропорту задумывалось как «поддержка молодой независимой Армении».
«Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту Звартноц», — приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ереван направил Москве письмо о присутствии российских пограничников в Звартноце.