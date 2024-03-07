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МИД: Армения может без помощи России обеспечивать работу погранслужбы Звартноца

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Армения может самостоятельно обеспечивать работу пограничной службы аэропорта Звартноц в Ереване, для этого ей не нужна помощь России. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.
МИД: Армения может без помощи России обеспечивать работу погранслужбы Звартноца
  • © CC BY-SA 4.0 / Armineaghayan / Zvartnots International Airport

По его словам, Москва была проинформирована об этой инициативе Еревана. Мирзоян добавил, что с самого начала присутствие российских пограничников в аэропорту задумывалось как «поддержка молодой независимой Армении».

«Сейчас мы считаем, что Армения институционально способна осуществлять пограничную службу в аэропорту Звартноц», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ереван направил Москве письмо о присутствии российских пограничников в Звартноце.

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