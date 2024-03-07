Путин: самым значимым в 2023 году было происходящее в зоне СВО

Происходящее в зоне специальной военной операции стало самым ярким и значимым событием в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на соответствующий вопрос во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, Путин подчеркнул, что его жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий.

«Но, конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, всё самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — отметил Путин, добавив, что среди важных тем была и экономика.

Также в ходе встречи Путин высоко оценил службу женщин в зоне СВО. Он отметил, что они достойно выполняют свой долг.