Путин: женщины достойно служат в зоне спецоперации

Женщины достойно служат в зоне специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища.

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«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причём по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — заявил Путин. Ранее Путин прилетел в Краснодар.