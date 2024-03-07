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Путин: женщины достойно служат в зоне спецоперации

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Женщины достойно служат в зоне специальной военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Путин: женщины достойно служат в зоне спецоперации
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причём по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — заявил Путин.

Ранее Путин прилетел в Краснодар.

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