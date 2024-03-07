Киев построит фортификации на приграничных землях Чернобыльского заповедника

Под строительство фортификационных сооружений будет выделена часть земель Чернобыльского заповедника вдоль границы, говорится в заявлении МВД Украины.

В министерстве отметили, что земли будут переданы сотрудникам Госпогранслужбы для обороны. По представленным данным, проект указа Владимира Зеленского об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.

На текущий момент соответствующий документ находится на согласовании.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений.