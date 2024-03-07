Киев построит фортификации на приграничных землях Чернобыльского заповедника
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В министерстве отметили, что земли будут переданы сотрудникам Госпогранслужбы для обороны. По представленным данным, проект указа Владимира Зеленского об изменении границ Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника уже подготовлен.
На текущий момент соответствующий документ находится на согласовании.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила о нехватке денег на строительство фортификационных сооружений.