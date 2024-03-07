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В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов

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Суд ДНР заочно приговорил боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов* Никиту Надточия к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за обстрел жилых домов из миномётов, сообщили в Главной военной прокуратуре.
В ДНР заочно приговорили боевика «Азова» к 28 годам тюрьмы за обстрел домов
  • РИА Новости

По приказу боевика солдаты войсковой части 3057 произвели не менее 100 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм из чешских миномётов в сторону жилых домов в Мариуполе. В результате ударов были повреждены три домовладения.

Надточий признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба).

Ранее сообщалось, что в ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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