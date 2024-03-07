СК начал документировать преступления украинских военных в Авдеевке
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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным в Донецке.
Уточняется, что после взятия под контроль российской армией Авдеевки была оперативно организована работа с мирными гражданами, которых эвакуировали в пункты временного размещения ДНР.
«В ходе допросов люди сообщают о преступлениях, совершённых украинскими военнослужащими, указывают места дислокации подразделений вооружённых формирований Украины, производивших обстрелы, и другую значимую для следствия информацию», — отметили следователи.
Ранее в Авдеевке нашли тела расстрелянных украинскими военными гражданских.