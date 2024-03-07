СК начал документировать преступления украинских военных в Авдеевке

Следственный комитет приступил к работе с мирными жителями в Авдеевке, для документирования преступлений военных ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным в Донецке.

Уточняется, что после взятия под контроль российской армией Авдеевки была оперативно организована работа с мирными гражданами, которых эвакуировали в пункты временного размещения ДНР.

«В ходе допросов люди сообщают о преступлениях, совершённых украинскими военнослужащими, указывают места дислокации подразделений вооружённых формирований Украины, производивших обстрелы, и другую значимую для следствия информацию», — отметили следователи.

Ранее в Авдеевке нашли тела расстрелянных украинскими военными гражданских.