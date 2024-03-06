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В Авдеевке нашли тела расстрелянных украинскими военными гражданских

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Пожилая женщина получила пулевое ранение в голову от солдата ВСУ за отказ покинуть Авдеевку, командир штурмовой группы с позывным Крестик показал корреспонденту RT Хассану Нассру место, где лежали восемь тел местных жителей, которых убили украинские военные.
В Авдеевке нашли тела расстрелянных украинскими военными гражданских
  • AP

«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — сказал российский боец.

Сейчас ВС Российской Федерации продолжают собирать в освобождённом городе брошенные тела украинских солдат и мирных граждан, которых расстреливали украинские военные.

Подробнее — в репортаже.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.

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