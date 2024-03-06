В Авдеевке нашли тела расстрелянных украинскими военными гражданских
- AP
«Видно, что они были «законтролены» в голову. Их целенаправленно расстреливали. Я не знаю, почему у них к своему народу такая ненависть», — сказал российский боец.
Сейчас ВС Российской Федерации продолжают собирать в освобождённом городе брошенные тела украинских солдат и мирных граждан, которых расстреливали украинские военные.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, после бегства ВСУ из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении.