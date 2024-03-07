Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новое контрнаступление украинских войск ждёт плачевная участь предыдущего «контрнаступа».

Об этом информирует РИА Новости.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал», — сказал Ивлев.

Также он назвал вызовом появление авиации НАТО в Чёрном море.