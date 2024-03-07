В Крыму назвали психозом создание Киевом крымской военной администрации

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими властями крымской военной администрации.

«Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо», — передаёт слова Шонуса РИА Новости.

По его словам, по такой аналогии Киев мог бы создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы.

Ранее правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.