Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооружённых сил Украины по объектам и мирным жителям в Белгороде являются военным преступлением.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

«Обстрел мирных объектов, удар системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам — это, безусловно, военное преступление», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия не оставит в покое тех, кто несёт ответственность за эти преступления.

Днём 15 февраля ВСУ нанесли удар по Белгороду. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.