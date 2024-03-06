Рогов: за два года пропали сотни жителей Запорожья, поддерживающих Россию
- AP
В эфире «Радио России» он сообщил, что украинские силовики используют в отношении пророссийски настроенных украинцев «внесудебные расправы», передаёт ТАСС.
«Кому-то повезло больше — он не пропал без вести, ему просто «свернули» челюсть, поломали руки, ноги, ключицу, там ещё что-то сделали и оставили пусть там поломанным, калекой, но живым», — добавил Рогов.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевские власти создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации.