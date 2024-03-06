Военачальник ВСУ заявил о подготовке к «контрударным действиям» в 2024 году

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил о подготовке к «контрударным действиям» в 2024 году.

Об этом он сказал во время всеукраинского марафона.

Павлюк назвал задачей ВСУ стабилизацию линии фронта и проведение максимальной перегруппировки.

По его словам, планируется вывести части, требующие доукомплектования и обновления, на полигоны, чтобы «создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия».

Накануне главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров доложили главе Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте и обсудили «изменения в важнейших направлениях».

До этого Сырский заявил, что вина за провалы украинской армии на восточном фронте лежит на командирах бригад, и анонсировал в связи с этим увольнения.