Пасечник: пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В городе Кировске произошла трагедия — в посёлке Донецком на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики», — говорится в сообщении.
В результате инцидента погибли пять человек, четверо из которых были сотрудниками Кировского комбината коммунальных услуг, добавил Пасечник.
Ещё трое граждан получили ранения.
Ранее стало известно, что семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке.