Семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке
В результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника ВСУ в Горловке погибла семейная пара, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
«Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА на легковой автомобиль... погибла семейная пара», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ.
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