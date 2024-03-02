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Семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке

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В результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника ВСУ в Горловке погибла семейная пара, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке
  • РИА Новости

«Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА на легковой автомобиль... погибла семейная пара», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ.

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