Семейная пара погибла из-за сброшенного ВОП с беспилотника в Горловке

В результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника ВСУ в Горловке погибла семейная пара, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

РИА Новости

«Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП с БПЛА на легковой автомобиль... погибла семейная пара», — говорится в заявлении. Ранее стало известно, что мирный житель Донецка пострадал при обстреле со стороны ВСУ.