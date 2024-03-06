«СТРАНА.ua»: среди застрявших в Польше украинских водителей участилось пьянство
- AFP
Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».
Водители рассказали, что прошлой ночью из-за этого по заявлению на одного из коллег была вызвана местная полиция, а затем и скорая помощь.
В связи с этим украинцы обратились к коллегам и заявили, что тех, кого поймают пьяным, будут отправлять в конец очереди либо на другие таможенные переходы.
Ранее сообщалось, что украинские дальнобойщики поссорились из-за обвинений в подкупе протестующих для проезда.