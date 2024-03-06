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«СТРАНА.ua»: среди застрявших в Польше украинских водителей участилось пьянство

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Случаи пьянства участились среди украинских водителей, застрявших в Польше в связи с блокадой границы.
«СТРАНА.ua»: среди застрявших в Польше украинских водителей участилось пьянство
  • AFP

Об этом говорится в материале украинского издания «СТРАНА.ua».

Водители рассказали, что прошлой ночью из-за этого по заявлению на одного из коллег была вызвана местная полиция, а затем и скорая помощь.

В связи с этим украинцы обратились к коллегам и заявили, что тех, кого поймают пьяным, будут отправлять в конец очереди либо на другие таможенные переходы.

Ранее сообщалось, что украинские дальнобойщики поссорились из-за обвинений в подкупе протестующих для проезда.

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