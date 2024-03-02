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«СТРАНА.ua»: конфликт между украинскими водителями возник на границе Польши

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Украинские дальнобойщики, которые застряли в Польше в связи с блокадой границы, поссорились из-за обвинений в подкупе протестующих для проезда.

Об этом говорится в публикации украинского издания «СТРАНА.ua».

«Тысяча злотых (почти 23 тыс. рублей — RT) с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу», — рассказали водители.

По их словам, также без очереди пытался проехать ещё один их коллега на следующий день. При этом у всех были «львовские номера».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом по теме временного закрытия границы для товаров.

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