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Балицкий назвал взрыв в Бердянске терактом

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал взрыв в Бердянске терактом.

«Сегодня в Бердянске произошла трагедия: в результате теракта погибла женщина... мать, жена, патриот своей страны... Она была членом избирательной комиссии, и это спланированный террористический акт — попытка запугать», — сообщил он.

По словам Балицкого, противник пытается помешать законному волеизъявлению народа, но это невозможно.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

По версии следствия, под автомобиль женщины заложили самодельное взрывное устройство. 

Оно сработало, как только она села в машину.

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