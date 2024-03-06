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Погибшая при теракте в Бердянске женщина оказалась членом участковой комиссии

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Погибшая в результате теракта в Бердянске женщина была членом участковой избирательной комиссии, заявили в региональном управлении СК России.
Погибшая при теракте в Бердянске женщина оказалась членом участковой комиссии
  • © СК РФ

«По версии следствия... под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Оно сработало, как только женщина села в машину. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

4 марта движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, в Самарской области уже предпринимались попытки совершения терактов на объектах инфраструктуры.

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