Погибшая при теракте в Бердянске женщина оказалась членом участковой комиссии
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«По версии следствия... под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Оно сработало, как только женщина села в машину. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
4 марта движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено из-за вмешательства посторонних лиц. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.
Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, в Самарской области уже предпринимались попытки совершения терактов на объектах инфраструктуры.