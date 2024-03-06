Песков назвал чудовищной ошибкой отказ Молдавии от диалога с Россией

Решение властей Молдавии прекратить диалог с Россией является чудовищной ошибкой, в Кремле рассчитывают, что Кишинёв это осознает. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» Песков отметил, что руководители некоторых стран считают необходимым враждовать с Россией, чтобы ориентироваться на Европу.

«Это чудовищная ошибка, мы надеемся, что в Кишинёве поймут, насколько чудовищная», — цитирует Пескова РИА Новости.

Другой темой его выступления стало отношение Путина к президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику. По словам Пескова, российский лидер поддерживает его независимую позицию.