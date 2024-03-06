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Песков заявил о решении проблем бойцов на линии фронта в зоне СВО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые» заявил, что проблемы бойцов на линии фронта решены, но помощь им будет нужна всегда.

«Определённые проблемы с учётом масштабов операции, они неизбежны... За два года была проделана в Вооружённых силах огромная работа, и очень много каких-то недостатков, которые были выявлены в первое время, они ликвидированы», — сказал он.

Вместе с этим Песков подчеркнул, что в любом случае помощь будет нужна и в дальнейшем, она будет нужна всегда.

«Слава богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам», — добавил представитель Кремля.

Ранее RT писал материал про строителя из Барнаула Илью Сяглова, который изготавливает туристические печи и буржуйки и отправляет их бойцам в зону СВО. 

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