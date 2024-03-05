«Каждый в силах помочь»: житель Барнаула делает печи для нужд бойцов СВО

Строитель из Барнаула Илья Сяглов изготавливает туристические печи и буржуйки и отправляет их бойцам в зону СВО. Он сваривает конструкции из металла или из газовых баллонов. По словам Сяглова, он посвящает своё дело без вести пропавшему на спецоперации двоюродному брату.

Житель Барнаула, 35-летний строитель Илья Сяглов, делает печи для военнослужащих в зоне спецоперации. Он уже передал бойцам порядка 20 конструкций. «Каждый в силах помочь, просто нужно подумать, в чём могут пригодиться его умения», — считает собеседник RT.

По словам Ильи, он знает о нуждах бойцов из собственного опыта: «У меня за плечами год срочной службы и три года по контракту. Очень хотелось чем-то помочь, и я решил делать то, что умею».

Работать руками Сяглов привык с детства. Он даже переехал в частный дом из квартиры, чтобы была возможность обустроить там мастерскую. «Там я сделал несколько печек-буржуек из того металла, что был дома, и несколько печек-ракет (переносных туристических печек) из пустых газовых баллонов, — вспоминает Илья. — Но не знал, через кого их можно передать нашим ребятам на СВО. Спросил у соседей — на меня вышла женщина из соседнего села и поинтересовалась, сколько стоят печи. Я ответил, что ни копейки за них не возьму. Это мой принцип и мой долг».

Так Илья отправил бойцам первый груз: пять печей-буржуек и шесть «ракет» уехали 74-й бригаде. После этого Сяглова стали просить сделать печи и для других подразделений.

«Материала на печки уже под рукой не было, поэтому я решил купить газовые баллоны и маленькие печки-буржуйки за свой счёт, — рассказывает он. — Продавцы в процессе общения спрашивали, куда их товары пойдут, и, узнав, что нашим ребятам на СВО, не брали с меня денег. Очень добрые и отзывчивые люди, спасибо им большое».

Так Илье удалось отправить семь печей, и вскоре он планирует передать ещё десять штук в один из батальонов.

«Рулетка, карандаш, фантазия»

Со временем Сяглов познакомился с единомышленниками, которые стали снабжать его материалами для печей и расходниками. В мастерской Илье помогают друзья и даже восьмилетний сын, который выполняет несложные работы. По словам волонтёра, одну печку можно изготовить за один-два вечера.

«Мы их делаем по возможности с зольником, чтобы была хорошая тяга для горения и чтобы золу можно было удалять, — делится он. — Если делаем печку из нового листового металла, то прилично времени отнимает разметка, резка болгаркой и сварка, особенно мелких деталей. А если из газовых баллонов, то тут самое сложное — снять латунный вентиль, потому что он обычно очень сильно затянут. Потом баллон заливается водой, чтобы смыть пропан и обезопаситься от возгорания. Далее сверлится отверстие — и можно разрезать баллон по разметке, подбирать детали из листового металла».

© Фото из личного архива

По словам Сяглова, для работы ему нужны «сварка, болгарка, рулетка, карандаш, фантазия, смекалка. Ну и желание, конечно».

На одних печах Илья останавливаться не намерен. Сейчас он работает над созданием станка для нарезки лент, из которых потом можно плести маскировочные сети.

«Набросал чертёж, решил изготовить основную деталь на ЧПУ-станке, потом буду пытаться собрать сам станок, — рассказывает он. — Работы ещё много. Хотелось бы помогать по максимуму, но, к сожалению, не всегда идеи и желания совпадают с нашими возможностями. Но я думаю, что наладим ещё какие-то направления».

На помощь бойцам Сяглова вдохновил его двоюродный брат Денис, которого мобилизовали осенью 2022 года.

«Мы с Денисом, можно сказать, росли вместе. И моя, и его семья жили очень просто, — вспоминает он. — Его мама воспитывала троих детей одна, и они с раннего детства привыкли к труду и работе. Мы часто ездили на сенокос с ним и братьями и на заготовку дров. И в огороде вместе работали — как у них, так и у нас».

Повзрослев, Илья стал реже видеться с Денисом, но связь они поддерживали. Даже после отправки на спецоперацию двоюродный брат старался передать родным весточку, что с ним всё в порядке.

«В июне прошлого года брат прилетел в отпуск. Мы увиделись в аэропорту, долго с ним разговаривали. Это была наша последняя встреча. Потом мне сообщили, что он пропал без вести после выхода на боевое задание... Мы все надеемся, что он жив», — говорит Сяглов.

Илья рассчитывает, что его пример вдохновит и других россиян на помощь участникам СВО. «Хотелось бы, чтобы мой поступок расшевелил наших граждан, которые живут, отдалившись от происходящего в нашей стране. Некоторые люди, такое ощущение, думают, что их это не касается, поэтому не стоит участвовать. Наблюдать это горестно и неприятно, но я очень надеюсь, что своим примером переломлю эту ситуацию», — резюмировал он.