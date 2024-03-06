Хуснуллин заявил, что Авдеевку возможно восстановить в течение года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Авдеевку в ДНР возможно восстановить в течение года, как только будет отодвинута линия соприкосновения.

«Как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к восстановлению и восстановим в течение года», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Он отметил, что «специально съездил и посмотрел своими глазами». По его словам, он не видит там каких-либо особых проблем.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что также был в городе Попасная в ЛНР.

«Там всё понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор, но у нас есть механизм поддержки — жителям, которые захотят вернуться, мы будем выдавать субсидии. У нас есть такой механизм — 45 тыс. рублей на 1 кв. м», — сказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас привлекаются «компании, которые массово будут строить».

2 марта Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.