Хуснуллин заявил, что Авдеевку возможно восстановить в течение года
- РИА Новости
«Как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к восстановлению и восстановим в течение года», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Он отметил, что «специально съездил и посмотрел своими глазами». По его словам, он не видит там каких-либо особых проблем.
Кроме того, вице-премьер рассказал, что также был в городе Попасная в ЛНР.
«Там всё понятно, там сильно пострадал индивидуальный жилой сектор, но у нас есть механизм поддержки — жителям, которые захотят вернуться, мы будем выдавать субсидии. У нас есть такой механизм — 45 тыс. рублей на 1 кв. м», — сказал Хуснуллин.
По его словам, сейчас привлекаются «компании, которые массово будут строить».
2 марта Хуснуллин сообщил, что совершил рабочую поездку в освобождённую Авдеевку.