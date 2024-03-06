В ДНР уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ
- РИА Новости
«Чуть более суток назад точным ударом нашей авиации был поражён склад боеприпасов в районе села Старомайорское», — цитирует его ТАСС.
По словам Кимаковского, разведка выяснила, что на складе хранились снаряды как советского образца, так и западного производства.
Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России за сутки ударами поразили позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населённых пунктах Харьковской области.