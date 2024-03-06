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В ДНР уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ

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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил об уничтожении в районе села Старомайорское на Угледарском направлении крупного склада боеприпасов ВСУ.
В ДНР уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Чуть более суток назад точным ударом нашей авиации был поражён склад боеприпасов в районе села Старомайорское», — цитирует его ТАСС.

По словам Кимаковского, разведка выяснила, что на складе хранились снаряды как советского образца, так и западного производства.

Ранее подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России за сутки ударами поразили позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населённых пунктах Харьковской области.

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