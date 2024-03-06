Марочко: позиции ВСУ поражены в 20 населённых пунктах Харьковской области

ВС России за сутки ударами поразили позиции, живую силу и технику ВСУ в порядка 20 населённых пунктах Харьковской области.

Об этом сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За истекшие сутки порядка 20 населённых пунктов Харьковской области поражались высокоточными ударами», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что в населённых пунктах Волчанск, Казачья Лопань, Купянск были поражены скопления вооружения и военной техники.

Ранее Марочко сообщил, что Киев принудительно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий.