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Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в ближайшее время

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том числе города Запорожье, в ближайшее время.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Верю в наши вооружённые силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — сказал глава региона.

Также Балицкий заявил, что успехи российских войск вынуждают ВСУ строить новую линию обороны.

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