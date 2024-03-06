Балицкий выразил надежду на освобождение всего Запорожья в ближайшее время
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том числе города Запорожье, в ближайшее время.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Верю в наши вооружённые силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — сказал глава региона.
Также Балицкий заявил, что успехи российских войск вынуждают ВСУ строить новую линию обороны.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен