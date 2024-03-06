Балицкий: успехи российских войск вынуждают ВСУ строить новую линию обороны
Об этом информирует РИА Новости.
«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления», — сказал глава региона.
При этом Балицкий отметил, что свой момент для этого украинские войска «уже упустили».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на нескольких участках на Запорожском направлении активизировались боестолкновения.