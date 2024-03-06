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Балицкий: успехи российских войск вынуждают ВСУ строить новую линию обороны

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что успехи российской армии вынуждают ВСУ переходить в глубокую оборону и строить фортификационные сооружения.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это очевидно, что сегодняшние наши успехи на фронте вынуждают противника переходить к глубокой обороне и, соответственно, строить укрепления», — сказал глава региона.

При этом Балицкий отметил, что свой момент для этого украинские войска «уже упустили».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на нескольких участках на Запорожском направлении активизировались боестолкновения.

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