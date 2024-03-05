Экс-генерал ВСУ Кривонос: ВС России перешли к мощной тактике

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире канала «Прямой» заявил о новой мощной тактике российских войск.

«Нужно обратить внимание, что враг постоянно меняет тактику своих войск... он перешёл к мощной тактике, очень хорошо организовал разведку, он знает наши стыки между воинскими частями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российская армия также активно пытается продвигаться вперёд благодаря массовому применению беспилотников и миномётов. При этом украинские военные постоянно испытывают дефицит не только в боеприпасах, но и в личном составе.

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке живой силы в составе украинских войск.