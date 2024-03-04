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WP: в Киеве не смогли объяснить, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных

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Киевские власти на фоне острой нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины не могут объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тыс. мобилизованных.
WP: в Киеве не смогли объяснить, чем занимаются 700 тысяч мобилизованных
  • РИА Новости

Об этом пишет газета The Washington Post.

Ранее Владимир Зеленский после сдачи Авдеевки и Крынок заявил, что в ВСУ проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказывал, что в боевых действиях в настоящий момент активно принимают участие от 200 тыс. до 300 тыс. украинских военных.

«Почти через месяц после его (главкома ВСУ Александра Сырского. — RT) назначения никто в военном руководстве или... администрации не объяснил, где находятся эти 700 тыс. человек или что они делают», — говорится в публикации. 

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил о трагической нехватке живой силы в составе украинских войск.

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